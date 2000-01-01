Kolajenin Faydaları Nelerdir?
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Kolajen & Cilt
Kolajen; normal cilt yapısını ve sağlıklı cilt görünümünü desteklemek için elastin üretiminden sorumlu olan fibroblastların yoğunluğunu arttırır. Bu sayede cildinizin nemlenme, dokularınızın ise yenilenme fonksiyonunu doğal seyrinde destekler ve kırışıklıklarınızın artmamasına yardımcı olur.
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Kolajen & Saç ve Tırnaklar
Kolajen, tırnaklara ve saçlara normal gücünü sağlayan yardımcı proteinler içerir. Keratin, mineraller ve kolajen saçlarınızın ve tırnaklarınızın normal hızda ve doğal güçte uzamasını destekler. Tırnaklarınız kırılmaya eğilimliyse, vücudunuzun onları güçlü tutmak için gerekli besin maddelerine sahip olduğundan emin olmanız gerekir. Günlük beslenme düzeninize kolajen eklemek, doğal saç ve tırnak sağlığınızı korumanıza destek olur.
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Kolajen & Eklemler
Kolajen, normal ve sağlıklı eklem fonksiyonunu ve hareketliliğini destekler. Bu nedenle kolajen takviyesi eklem konforunu ve sağlığını korumaya yardımcı olur.