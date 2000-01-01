  • LIFE ASSIST
    Kolajenden gelen canlılık! Cilt görünümü, Metabolizma, Kas kalitesi, Enerji seviyesi.
  • BEAUTY ASSIST
    Kolajenden gelen güzellik! Cilt ve nem, Esneklik, Saçlar, Tırnaklar, Kırışıklıklar
  • HEALTH ASSIST
    Kolajenden gelen sağlık! Kas kütlesi, Dayanıklılık, Kemikler, Eklemler
Naturagen Kolajen, size canlılık, güzellik ve sağlık sunan, her ihtiyacı kapsayan üç farklı seriye sahiptir. Kendinize uygun seriyi seçin ve değişimi başlatın!
Ürünler
Kolajenin Faydaları Nelerdir?
  • Kolajen & Cilt
    Kolajen; normal cilt yapısını ve sağlıklı cilt görünümünü desteklemek için elastin üretiminden sorumlu olan fibroblastların yoğunluğunu arttırır. Bu sayede cildinizin nemlenme, dokularınızın ise yenilenme fonksiyonunu doğal seyrinde destekler ve kırışıklıklarınızın artmamasına yardımcı olur.
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  • Kolajen & Saç ve Tırnaklar
    Kolajen, tırnaklara ve saçlara normal gücünü sağlayan yardımcı proteinler içerir. Keratin, mineraller ve kolajen saçlarınızın ve tırnaklarınızın normal hızda ve doğal güçte uzamasını destekler. Tırnaklarınız kırılmaya eğilimliyse, vücudunuzun onları güçlü tutmak için gerekli besin maddelerine sahip olduğundan emin olmanız gerekir. Günlük beslenme düzeninize kolajen eklemek, doğal saç ve tırnak sağlığınızı korumanıza destek olur.
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  • Kolajen & Eklemler
    Kolajen, normal ve sağlıklı eklem fonksiyonunu ve hareketliliğini destekler. Bu nedenle kolajen takviyesi eklem konforunu ve sağlığını korumaya yardımcı olur.
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Doğal ve Zengin İçerikler
“Kolajen depolarınızı beslerseniz, o da vücudunuzu ve cildinizi besler.” Naturagen Kolajen; Hyalüronik asit, Biotin, Koenzim Q10 ve çeşitli vitaminlerden oluşan doğal ve zengin bir içeriğe sahiptir.
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    Life Assist
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    Beauty Assist
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    Health Assist
  • Hidrolize Kolajen
     
     
     
    Hidrolize kolajen, kolajenin vücut tarafından sindirilebilmesi ve en iyi şekilde emilebilmesi için küçük moleküler yapıya getirilmiş kolajendir. Araştırmalar, gıdalarda kullanılması önerilen kolajenin 2000 Dalton molekül ağırlığında olduğunu söylemektedir. Düşük molekül ağırlığında partikül boyu daha küçüktür, bu sebeple kolajenin emilimi ve biyoyararlanımı yüksektir. Kolajenin, olumlu etkilerinden yararlanabilmek için düzenli olarak tüketilmesi gerekmektedir.
  • Hyaluronik Asit
     
     
     
    Hyaluronik asit, hem cildin hem dokuların kaliteli yağ üretmesini ve nemli kalmasını sağlar. Kendi ağırlığının bin katına kadar su tutabilir. En önemli görevi kayganlık ve doku hidrasyonunu sağlamaktır. Ağırlıklı olarak ciltte, eklemlerde ve gözde yüksek konsantrasyonlarda bulunur.
  • Biotin
     
     
    Biotin, B kompleks vitaminlerden biridir ve besinlerin enerjiye dönüştürülmesine yardımcı olur.

    Cilt, saç, tırnak, göz, karaciğer ve sinir sistemi sağlığı için yararlıdır. Aynı zamanda akne ve egzama tedavisinde de etkilidir. Saç dökülmesi, seboreik dermatit ve diyabet tedavisinde yardımcıdır.
  • Çinko
     
    Çinko, insan sağlığı için oldukça etkili bir mineraldir. Metabolizma, sindirim ve sinir sistemini yöneten 300'den fazla enzimin aktivitesi çin gereklidir. Bunun yanında bağışıklık sistemini güçlendirir ve cilt sağlığına katkıda bulunur.
  • Koenzim Q10
     
    Koenzim Q10, enerjik ve iyi hissetmenizi sağlar, sağlıklı yaşlanmayı destekler. Enerji seviyesini artırır, cildin daha sağlıklı ve genç görünmesine yardımcı olur.

    Aynı zamanda zeka ve bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkilere sahiptir.
  • Vitaminler
     
    C Vitamini

    C vitamini, bağışıklık sistemini güçlü tutar. Cildin kolajen üretebilmesi, tendonların, bağ dokularının, damarların ve kıkırdağın yenilenebilmesi için gereklidir.

    E Vitamini

    E vitamini, güçlü bir antioksidan ve antikoagülandır. Bağışıklık sistemini güçlendirir, cildin ve saçların sağlığında etkilidir.

    B1 Vitamini

    B1 vitamini, Tiamin olarak da bilinir. Vücudun karbonhidratları enerjiye dönüştürüp kullanmasını sağlar. Sinir, kas ve kalp fonksiyonlarında önemli rol oynar.

    B6 Vitamini

    B6 vitamini, enerji verir ve yorgunluk hissini azaltır. Metabolizma faaliyetlerine, kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna ve bağışıklık sisteminin korunmasına katkıda bulunur.
  • Sıkça Sorulan Sorular
    Kolajen Nedir?
    Kolajen, insan vücudunun en önemli yapı taşlarından biridir. Tendonlar, bağlar, cilt ve kaslar dahil olmak üzere çeşitli vücut yapımızı oluşturan bağ dokularının ana bileşenidir.

    Cilt yapımızı oluşturması ve kemiklerimizi güçlendirmesi, kolajenin en önemli fonskiyonlarındandır.
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  • Sıkça Sorulan Sorular
    Kolajen Ne İşe Yarar?
    Bilinen 28 tip kolajen vardır. Üç ana tip; 1, 2 ve 3'tür. Bu tip kolajenler vücudumuzdaki toplam proteinin yaklaşık %80-90'ını oluşturur. Bu üç ana kolajen türü, vücutta farklı rollere sahiptir.

    . Cilde esneklik ve sıkılık kazandırmasına yardımcı olur. Yaşlandıkça, vücut daha az ve düşük kalitede kolajen üretir. Cildin daha az esnek hale gelmesi, kolajen eksikliğinin en belirgin özelliklerindendir.
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  • Sıkça Sorulan Sorular
    Kolajen'in Faydaları Nelerdir?
    Naturagen Kolajen cildinizin yenilenmesine yardımcı olur. Naturagen Kolajen; optimum cilt yapısını ve sağlıklı cilt görünümünü desteklemek için gerekli temel besinleri sağlar.

    Kolajen ve elastin üretiminden sorumlu olan fibroblastların yoğunluğunu arttırır. Bu sayede cildiniz daha iyi nemlenir, dokularınız iyileşir ve kırışıklıklarınızın azalmasına yardımcı olur.
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