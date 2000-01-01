Hidrolize Kolajen Hidrolize kolajen, kolajenin vücut tarafından sindirilebilmesi ve en iyi şekilde emilebilmesi için küçük moleküler yapıya getirilmiş kolajendir. Araştırmalar, gıdalarda kullanılması önerilen kolajenin 2000 Dalton molekül ağırlığında olduğunu söylemektedir. Düşük molekül ağırlığında partikül boyu daha küçüktür, bu sebeple kolajenin emilimi ve biyoyararlanımı yüksektir. Kolajenin, olumlu etkilerinden yararlanabilmek için düzenli olarak tüketilmesi gerekmektedir.

Hyaluronik Asit Hyaluronik asit, hem cildin hem dokuların kaliteli yağ üretmesini ve nemli kalmasını sağlar. Kendi ağırlığının bin katına kadar su tutabilir. En önemli görevi kayganlık ve doku hidrasyonunu sağlamaktır. Ağırlıklı olarak ciltte, eklemlerde ve gözde yüksek konsantrasyonlarda bulunur.

Biotin Biotin, B kompleks vitaminlerden biridir ve besinlerin enerjiye dönüştürülmesine yardımcı olur.



Cilt, saç, tırnak, göz, karaciğer ve sinir sistemi sağlığı için yararlıdır. Aynı zamanda akne ve egzama tedavisinde de etkilidir. Saç dökülmesi, seboreik dermatit ve diyabet tedavisinde yardımcıdır.

Çinko Çinko, insan sağlığı için oldukça etkili bir mineraldir. Metabolizma, sindirim ve sinir sistemini yöneten 300'den fazla enzimin aktivitesi çin gereklidir. Bunun yanında bağışıklık sistemini güçlendirir ve cilt sağlığına katkıda bulunur.

Koenzim Q10 Koenzim Q10, enerjik ve iyi hissetmenizi sağlar, sağlıklı yaşlanmayı destekler. Enerji seviyesini artırır, cildin daha sağlıklı ve genç görünmesine yardımcı olur.



Aynı zamanda zeka ve bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkilere sahiptir.